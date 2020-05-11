Любая собственность требует надежной защиты. Жилой частный дом, небольшой участок за городом, территория под производственными цехами или складами – все это объекты собственности, безопасность которых зависит не только от бдительности охраны, но и от прочности защитного ограждения (забора). Это одна из главных причин, почему установка заборов в Киеве была, есть и будет очень востребованной услугой на рынке строительных услуг.

Какой поставить забор?

Требования к заборам зависят от многих факторов. Если нужно оградить дачный участок, то здесь цель – установить его границы, оградить на него доступ животным. При обустройстве территории предприятия первоочередной задачей является защитная функция, для загородного коттеджа – защита в сочетании с эстетичностью. То есть каждый заказ – это индивидуальный перечень требований, и задача строительной компании – предложить оптимальное решение.

Среди современных конструкций ограждения можно выбрать вариант, отвечающий самым разным запросам относительно прочности, долговечности, надежности, дизайна.

Классификация заборов по типу материала:

деревянные;

кованые;

из евроштакетника;

из профнастила;

из сетки рабицы;

3D (из сварной сетки).

Деревянный забор

Деревянный забор – это красиво, стильно, актуально как в городе, так и в сельской местности. Такие ограждения обычно выбирают для обустройства частных участков с жилым домом, так как деревянные заборы сочетают в себе надежность, экологичность и эстетичность, создают уют и хорошо защищают участок от посторонних глаз. Существует множество вариантов изготовления и оформления деревянных заборов. В их строительстве используются разные породы дерева, разные варианты опоры. Дерево отлично сочетается с камнем, кирпичом, ковкой, поэтому можно заказать комбинированный вариант ограды. Цена забора – выше среднего. Такой забор смотрится дорого и станет украшением для любого участка.

Особенность деревянных конструкций – высокие требования к уходу. Чтобы забор служил долго, его нужно время от времени покрывать защитными средствами и окрашивать (покрывать лаком).

Кованые заборы

Кованые конструкции – самые прочные и долговечные. Они одинаково актуальны на загородном участке и на территории официальных зданий в центре Киева. Кованый забор – это:

оригинально;

супер надежно;

красиво;

универсально.

Изготовление и монтаж кованых заборов очень трудоемкие, и если смотреть прайс-лист на установку забора, то кованые конструкции будут занимать самые верхние позиции.

Забор из евроштакетника

Евроштакетник – это штакетник из металлического профиля. Сборка такого забора производится по тому же принципу, что и монтаж ограды из деревянного штакетника. Но учитывая особенности материала, металлический штакетник требует меньше времени на подготовку к установке, не нуждается в массивных опорах.

Преимущества заборов из евроштакетника:

стоит недорого;

более износостойкий и долговечный по сравнению с деревом;

требует минимум затрат времени и сил на установку;

не боится огня, влаги, неблагоприятных погодных условий.

Такие заборы имеют ограничения по высоте, всего несколько вариантов сборки.

Забор из профнастила

Сегодня это самый востребованный вариант оградительных сооружений. Любовь потребителей заборы из профилированного листа завоевали своими преимуществами:

доступная цена за работу;

быстрый монтаж;

разнообразие фактуры, цветового оформления;

хорошие защитные характеристики;

долговечность;

неприхотливость в обслуживании.

Секции крепят к опорным столбам болтами и гайками. Однотонные конструкции выглядят просто и даже несколько грубовато, поэтому большим преимуществом стало появление секций с оригинальным дизайном, имитирующим структуру и цвет камня, дерева.

Забор из рабицы

Вариант из серии «дешево и сердито». Самый бюджетный, самый простой, один из самых долговечных. Подойдет для размещения на дачном участке с минимальными требованиями к декору, выполняет функцию разграничения и защиты от животных, может использоваться как основание для живой изгороди.

3D заборы

Сварная сетка – более современный вариант сетчатых металлоконструкций. Ее главные достоинства:

легкость секций;

простота монтажа;

стойкость к огню;

защита от несанкционированного проникновения;

стойкость к солнцу, влаге, долговечность;

отсутствие необходимости в обслуживании.

Повышенную прочность сварных сооружений обеспечивают специальные ребра жесткости (изгибы металлической проволоки).

Как формируются цены на строительство забора в Киеве

Для каждого клиента, который хочет построить забор вокруг частной территории, актуален вопрос, сколько стоит такая услуга? Расчет стоимости установки забора на участке зависит от ряда факторов:

От типа и стоимости материала, из которого будет изготовлена ограда. В свою очередь цены комплектующих и материалов зависят от производителя. От периметра участка, то есть от длины ограждения. От высоты сооружения. От квалификации и опыта специалистов, которые выполняют монтажные работы. От того, заказываете вы только монтажные работы или услугу «забор под ключ» (комплексные услуги, в стоимость которых уже заложена стоимость секций, столбов, расходных материалов и стоимость работы мастеров).

Независимо от комплекса работ, их стоимость считают из расчета за метр ограждения.

На строительном рынке Киевской области можно встретить разные расценки на один и тот же тип строительных услуг. Значит ли это, что нужно выбирать там, где дешевле? Не всегда. Убедитесь, что подрядчик, которому вы доверите поставить забор вокруг участка, частной территории, использует качественные материалы, ответственно и качественно выполняет заказы (достаточно долго существует на рынке и при этом его услуги всегда остаются востребованными).

Строительство заборов – основные этапы

Монтаж забора в Киеве осуществляется в несколько этапов:

Замеры. Мастер выезжает на участок для выполнения замеров, изучения ландшафта, уточнения всех деталей с заказчиком. Создание проекта. На основе данных по замерам проектировщик делает расчет по материалам, объему работ и готовит смету с расчетом окончательной стоимости проекта. Заключение договора. После обсуждения деталей (материалы, сроки, нюансы установки), согласования расходов компания заключает с заказчиком договор, который является гарантией соблюдения сроков, качества предоставляемых услуг, а для подрядчика – гарантией своевременного получения оплаты от клиента. Земляные работы. Рабочие делают разметку, занимаются подготовкой траншеи под фундамент или отверстия под опорные столбы. Подготовка фундамента. На этом этапе бригада рабочих заливает ленточный фундамент, устанавливает и бетонирует промежуточные секции, опоры. Монтажные работы. Сюда относятся любые работы, связанные с устройством ограждения – установка и крепление секций, установка ворот. Сдача объекта, подписание акта приема-сдачи объекта, заполнение гарантии.

Каждый этап работы очень важен, а точность и качество его выполнения влияет на конечный результат. Поэтому строительством забора должны заниматься профессионалы – квалифицированные специалисты, которые имеют специальный инструмент и мастерски знают свое дело.

Почему выгодно заказать строительство забора под ключ от компании Ярмакс

Строительная компания «Ярмакс» специализируется на производстве и установке современных типов ограждений для объектов любой формы собственности – от частных домовладений до крупных промышленных предприятий.

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